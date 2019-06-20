الدبور – إستطاع وافد مصري في دولة الكويت من سرقة مبلغ يقدر ب نصف مليون دينار كويتي وعدة أجهزة من الهواتف الذكية و الهرب بطريقة إحترافيه.

و ادرج اسم الوافد المصري الذي يعمل في شركة كبرى على قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر وذلك على خلفية اتهامه باختلاس نحو 500 الف دينار الى جانب 60 هاتفا ذكيا تصل قيمتها لنحو 10 آلاف دينار وكذلك اتلاف وسرقة فواتير عملاء يتعاملون مع الشركة.

واستنادا الى مصدر امني، فإن مديرا قانونيا لاحدى الشركات الكبرى تقدم الى مخفر شرطة الشويخ في دولة الكويت مشيرا الى انه تم اكتشاف تجاوزات مالية كبيرة وان التجاوزات تمثلت في الاستيلاء على نصف مليون دينار و60 هاتفا ذكيا، واكد المسؤول القانوني ان المتهم بالاختلاس والسرقة وافد مصري هرب الى جهة غير معلومة بعد ان اخذ جواز سفره.

وافاد المجني عليه انه استعلم عن الوافد وتبين من خلال سجلات وزارة الداخلية انه لايزال متواجدا داخل البلاد.

وأكد مصدر امني ان قضية الاختلاس تلك احيلت الى مباحث الشويخ تمهيدا لضبط المدعى عليه للتحقيق معه ومعرفة حقيقة اتهام الشركة له بالاختلاس والسرقة.