الدبور – فشلت السلطات في سلطنة عمان من محاولات إنقاذ شابين من الغرق، وفشلت كل الجهود في محاولة إنقاذ آخر من الموت.

و لم تفلح كل الجهود التي بذلها بعض المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة في إنقاذ حياة شاب من الجنسية البنجلاديشية وذلك إثر حادثة غرق في ولاية السويق .

وأوضح المواطن علي السيابي من سكان منطقة حلة الحصن في تواصل مع “أثير” بأن الشاب المُتوفى برفقة شاب آخر من الجنسية نفسها كانا يمارسان السباحة في البحر قبل أن تسحبهما الأمواج للداخل.

وأضاف السيابي بأن مجموعة من الشباب المواطنين من المنطقة حاولوا إنقاذ الشابين من الغرق قبل وصول قارب خفر السواحل، إلا أن ارتفاع موج البحر في المنطقة صعّب من المهمة، مشيرًا إلى أن أحد الأشخاص تُوفي بعد نقله إلى المستشفى، بينما كانت حالة الآخر مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم.