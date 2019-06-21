الدبور – ترامب و بعد تراجعه عن ضرب إيران في اللحظات الأخيرة كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، أرسل رسالة عبر سلطنة عمان إلى الحكومة الإيرانية بعد التراجع عن الضربة الجوية المحددة بدقائق التي وافق عليها و أعطى أمرا بذلك.

وقالت مصادر إعلامية في طهران إنه وصلها رسالة من الرئيس الامريكي ترامب عن طريق سلطنة عمان الوسيط الوحيد المعتمد بين الطرفين.

وقالت أن ترامب في رسالته قال إنه يريد المفاوضات فورا، ويجب على إيران الجلوس على طاولة المفاوضات، وإنه لا يريد الحرب.

وقال إنه سيعطي إيران فترة جديدة للعودة إلى المفاوضات وهي هدفه من كل الحملات التي قام بها، وقال وإلا سيضطر إلى توجيه ضربة عسكرية محددة الأهداف، ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر دون عقاب أو التوصل إلى المفاوضات.

ولم ترد إيران على الرسالة الأمريكية بعد، ويذكر أن إيران رفضت الجلوس على طاولة المفاوضات في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، بل ستجلس في حالة رفع جميع العقوبات وتنفيذ الإتفاقات المسبقة التي أشرفت عليها السلطنة من قبل، في عهد الرئيس باراك أوباما.

و قد نقلت أيضا وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤولين إيرانيّين أن طهران تلقت رسالة أمريكية عبر سلطنة عُمان الليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع تقرير لصحيفة ”نيويورك تايمز“، يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب تراجع في اللحظات الأخيرة عن ضربة وشيكة ضد إيران.

وقال المسؤولون لرويترز: إن الرسالة التي بعث بها ترامب عبر الوسيط العُماني حذرت من هجوم وشيك، ومنحت مهلة للجانب الإيراني للرد على الرسالة والبدء في المحادثات.

وذكر المسؤولون أن ترامب قال في رسالته ”لا نريد الحرب بل محادثات“، وأن إيران ردت على عُمان بأن المرشد الأعلى يعارض ”أي نوع من المحادثات“ مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه.