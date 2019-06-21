الدبور – كما فعل أمن الإمارات بمشجعي منتخب قطر عندما هزم الإمارات، في مباراة الأحذية، وكما إعتقل مشجع من سلطنة عمان يحمل علم قطر، ومشجع سوداني رفع علم قطر.

الأمن المصري قام بإعتقال كل من إرتدى قميص اللاعب المصري أبو تريكة في مباراة الإفتتاح لكأس الأمم الأفريقية.

و تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، أنباء عن اعتقال قوات الأمن المصري عددا من المشجعين لارتدائهم قميص اللاعب المصري “محمد أبو تريكة” الرياضي، من داخل ستاد القاهرة، أثناء افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.

وخلال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات سواء على صعيد الأندية مع النادي الأهلي المصري أو الدولي مع منتخب بلاده، ارتدى “أبو تريكة” قميص رقم 22.

وهتفت جماهير مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة (شرقي العاصمة)، باسم “محمد أبوتريكة”، نجم الأهلي السابق، في الدقيقة 22 من الشوط الأول للمباراة.

وجاءت هذه الهتافات تلبية لدعوة “اهتف لتريكة”، تصدرت الجمعة موقع “تويتر” بمصر؛ دعمًا للاعب “أبوتريكة”، قبيل ساعات من انطلاق بطولة أمم إفريقيا “كان 2019”.

ويتواصل حديث منصات التواصل بشأن أخلاقيات “أبو تريكة”، منذ هجوم الإعلامي المصري المقرب من النظام “أحمد موسى” على اللاعب على خلفية نعيه أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر “محمد مرسي”، والذي توفي الإثنين الماضي.