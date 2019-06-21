الدبور – كاتب و ناشط من سلطنة عمان و بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية وبإعتراف أمريكا بعد فترة من الصمت و الإنكار، قال أن إيران فعلا تعتبر دولة عظمى ليس في المنطقة فقط بال على مستوى العالم.

وقال الكاتب و الناشط و الطبيب العماني المعروف زكريا المحرمي بتغريدة نشرها على صفحته و أرفق بها تغريدة خبر عاجل من الجزيرة، قال ما نصه كما لسع الدبور:

“من حق إيران اليوم أن تعتبر نفسها دولة عظمى ليس في المنطقة وحسب بل وفي العالم فهي وبادعاءات الأمريكان أنفسهم تستهدف السفن والطائرات مع عجز أمريكي تام عن الرد أو حتى مجرد التلويح بالرد؛ فهل يعي المستقوون بترامب الدرس!!”

من حق إيران اليوم أن تعتبر نفسها دولة عظمى ليس في المنطقة وحسب بل وفي العالم فهي وبادعاءات الأمريكان أنفسهم تستهدف السفن والطائرات مع عجز أمريكي تام عن الرد أو حتى مجرد التلويح بالرد؛ فهل يعي المستقوون بترامب الدرس!! https://t.co/G9pfHKyeBc — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 21, 2019

وجاءت تغريدة المخرمي بعد إعالن صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب إتخذ قرارا بقصف إيران في ضربات محددة للحفاظ على ماء وجهه، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة قبل القصف بدقائق حيث رجعت الطائرات إلى موقعها بعد إقلاعها.

واتهمت إيران أيضا بتعديها على ناقلات نفط في الخليج دون أي ردة فعل حقيقية من قبل أمريكا، وتتصرف إيران كأنها دولة عظمى في العالم ولا يستطيع أحد أن يعاقبها.

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وعلق النشطاء على التغريدة، حيث قال ناشط من السلطنة ما نصه: “قرار وزارة المالية؛ برفع # الضريبة_الانقائية؛ ثم إعادة النظر في القرار، وتخفيض 50٪؛ عمره أطول من قرار إعلان الحرب على إيران، وسحبه في نفس الوقت!”

وقال آخر أن ترامب يبحث عن المفاوضات فقط مع الدول الكبيرة، حيث قال ما نصه: “ردات الفعل الامريكيه لاي اعتداء على مصالحها كان مباشرا” دائما، لم تتمهل الا مع كوريا الشماليه لانها كانت تبحث عن المفاوضات والآن مع أيران و لنفس السبب، ترمب يبحث عن المفاوضات دكتور، يبحث عن المكسب السياسي .. و هو متردد بين الخيار العسكري و السياسي و يبدو انه اقتنع بالثاني ..”

بينما قال ناشط عماني الخلاصة مما يحدث حيث قال: “وانت مصدق ان امريكا وايران اعداء تراها مسرحيه والمغزى منها معروف”