الدبور – مستشار شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي بن زايد، و الأستاذ الجامعي، و الأكاديمي الكبير، ومن أقرب المقربين لشيطان العرب، عبد الخالق عبد الله كتب تغريدة يستجدي بها ترامب ضرب إيران وتحرير طنب الصغرى وترك الكبرى للزمن.

تغريدة أثارت سخرية متابعيه ومحبيه وكارهيه أيضا بنفس الوقت كما لسع الدبور التغريدة من صفحته على موقع تويتر.

عبدالخالق قال في التغريدة التي كتبها باللغة الإنجليزية حتى يفهمها ترامب، وحسب الترجمة العربية للأفلام الأمريكية، “بحق الجحيم ماذا جرى لك يا ترامب؟ كنا نظنك مختلف عن أوباما”، كنا مفكرينك المسح المخلص، كنا مفكرينك رجال وستحمينا من بطش إيران بنا وتحرشاتها، كنا مفكرينك ستحرر على الأقب طنب الصغرى مقابل المليارات التي دفعناها.

https://twitter.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1142016625018834944

وأعاد المستشار الحربي لشيطان العرب التغريدة ولكن مع ترجمة باللغة العربية بطريقته الخاصة، حتى يفهما العرب هذه المرة، حيث قال في تغريدة ثانية مرفقة بالتغريدة الأولى ما نصه:

“يا ترى لماذا ألغى الهجوم وغير رأيه في الدقائق الأخيرة من الساعة. هل هو أيضا فقاعة صوتية يهدد ويتوعد ثم يتراجع أم هو نسخة منقحة من الرئيس المتردد وقليل الحيلة اوباما أم فقدت امريكا قدرتها على تأكيد هيبتها ضد خصومها وفقدت مصداقيتها بين أصدقائها أم انها واشنطن المتخبطة في قراراتها”

وعلق الكثير من النشطاء على تغريدة المستشار الكبير حيث قال الإعلامي الفلسطيني في واشنطن نظام المهداوي مرفقا تغريدة عبد الخالق ما نصه: “ايش صايرلك يا ترامب؟ فكرناك تختلف عن الرئيس أوباما – تغريدة استاذ جامعي للعلوم السياسية ومستشار قد الدنيا لشيطان العرب محمد بن زايد”

وقال ناشط ساخرا من سيادة المستشار: “لأنه لاقي أطفال يلعب بهم يمنة ويسرة ويبتزهم بإسم إيران وتهديدها لهم يامتعلم يابتاع المدارس”

وقال آخر ما نصه: “اعطيك السبب .. أكيد شاف منشورك عن القوات الأمارتية الذي أبهرت به العالم ففكر ترمب ثم قرر قائلاً ايش الفائدة من وجودنا في المنطقة مع وجود الأمبراطورية الأمارتية العظمى .. فوكل الأمر لكم للتعامل مع الموقف .. والكل منتظر بطولاتكم في الدفاع عن مؤ…….”

وقال ناشط: “معلش دكتور السبب قطر”