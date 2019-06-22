الدبور – قال قائد قوات الجو  في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن “إيران تشعر بالفخر بعد إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة للغاية بمنظومة صاروخية إيرانية الصنع”.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، في تصريحات لقناة “المسيرة” اليمنية، إن “طهران ليست بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأمريكية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية”.

وبشأن انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية، التي أسقطتها إيران، من ، قال أمير زادة إن “الإمارات لا تتمتع بالاستقلالية وهي جزء من الولايات الأمريكية”.

 