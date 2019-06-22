الدبور – قال قائد قوات الجو في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن “إيران تشعر بالفخر بعد إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة للغاية بمنظومة صاروخية إيرانية الصنع”.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية، في تصريحات لقناة “المسيرة” اليمنية، إن “طهران ليست بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأمريكية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية”.

#المسيرة_عاجل | قائد القوات الجو فضائية في #الحرس_الثوري #للمسيرة: أحد افتخارات #إيران هو إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة للغاية بمنظومة صاروخية إيرانية الصنع — المسيرة – عاجل (@MasirahTV) June 21, 2019

وبشأن انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية، التي أسقطتها إيران، من الإمارات، قال أمير زادة إن “الإمارات لا تتمتع بالاستقلالية وهي جزء من الولايات الأمريكية”.