الدبور – أخلت السلطات الكويتية سبيل المواطن زوج الوافدة اللبنانية سارة محمود سليمان التي سقطت قبل يومين من الدور الـ 18 في منطقة السالمية بعد احتجازه لساعات على ذمة التحقيق، وإشارة التحريات الأولية أن الحادثة انتحار.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إنه ”بعد التحفظ على الزوج لساعات تقرر إخلاء سبيله، والإيعاز إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بجمع التحريات، واستكمال الإجراءات اللازمة بعد صدور تقرير الطب الشرعي حول الوفاة“.

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وأوضح المصدر الأمني أن ”الأجهزة الأمنية تلقت مساء الخميس بلاغ عن سقوط سيدة من علو في أحد الأبنية بمنطقة السالمية حيث تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية للمعاينة وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي“.

وأضاف المصدر أنه ”اتضح أن الجثة تعود لشابة لبنانية (34 عاماً) ألقت بنفسها من الدور الثامن عشر في العمارة التي تقطنها مع زوجها المواطن (30 عاماً)، وفي ضوء المعلومات المتوافرة سُجلت قضية انتحار“.

وحول طبيعة علاقة الشابة المتوفاة سارة بزوجها طبيب الأسنان الذي ارتبطت به منذ عامين، فقد ذكر عمها هاشم سليمان أن ”حياتهما كانت كأي ثنائي متزوج قد تعكر حياتهم بعض المشاكل البسيطة، لكن ليست للحد الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة، مؤكداً عدم معرفته بأي تفاصيل عما كان يدور بينهما ولا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت وفاتها“.

وأضاف عم الشابة التي ولدت في الكويت أن ”العائلة تنتظر صدور تقريريْ الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وفي ضوئهما سيبنى على الشيء مقتضاه، مشيراً إلى ثقتهم بالقضاء الكويتي، وانتظارهم لتسلم جثمان ابنتهم ونقله إلى موطنها لبنان“.