الدبور – نشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو برسالة من ناشط يمني يتحدث فيه عن كيفية إستقبال اليمن لشباب من سلطنة عمان، وكيف دخلوا صنعاء وكيف إستقبلهم الشعب.

وقال الناشط في الفيديو الذي لسعه الدبور: ما بين # اليمن و # سلطنة_عمان ليست مجرد خطوط حدودية ومنافذ، بل إرث تاريخي وحضاري واجتماعي لا يفهمه الكثير.

وقال موجها رسالة الى الشعب العماني تأكدوا أن جزاء الإحسان هو الإحسان، وأن ما قدمتموه للشعب اليمني سيأتي يوم ونرده لكم بأفضل منه.

وفي الفيديو الذي طلب الناشط نشره، يبدو إستقبال الشعب اليمني في صنعاء للشباب العماني بحفاوة أحرجتهم من كثر الحب و المدح بأخلاقهم، حيث قال أحدهم قتلتونا بأخلاقكم.

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