الدبور- كشف ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي ومقرب من صناع القرار في إمارة أبو ظبي الشيطانية، عن مخطط ولي عهد أبو ظبي بن زايد شيطان العرب الذي يعده لسلطنة عمان و قطر.

وقال حساب الضابط الشهير على موقع تويتر، والذي يغرد باسم مختلف ويسرب المعلومات منذ سنين طويلة عن مخططات بن زايد، وتصدق تغريداته بالعادة، قال أن تصميم بن زايد على ضرب إيران له أهداف كثيرة.

الضربة ليست فقط لردع إيران ولا لتحرير جزره المحتلة التي باعها أصلا لإيران ولا يريدها، بل أكبر من ذلك بكثير وهو يخص دولة قطر و سلطنة عمان وحربه في اليمن.

حيث قال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“الشيخ محمد بن زايد ، اراد ان ينفذ عدة اهداف

بضربة واحدة ، دخول ايران في حرب مع امريكا ، سيخلق مشكلة اجواء جوية لدولة قطر

تشجيع السعودية مرة اخرى لغزو قطر سيجعل

فرصتنا اكبر للتفرغ لليمن وخيراته ، ومضايقة

سلطنة عمان عن طريق المهرة ، وتهديد مصالح

تركيا في الصومال.”

وظهر جليا الغضب الإماراتي الواسع من تراجع الرئيس الأمريكي في اللحظة الأخيرة، عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في تغريدات المقربين من ولي عهد أبوظبي أمثال مستشاره الدكتور عبدالخالق عبدالله، وضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي.