الدبور – في الكويت تم القبض على وافدين سوريين في منطقة الصليبية بتهمة ترويج المخدرات، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام في دولة الكويت.

حيث أحال رجال مباحث المخدرات وافدين سوريين إلى جهات التحقيق بتهمة ترويج المواد المخدرة.

وفي التفاصيل، ورد لرجال مكافحة المخدرات معلومات من مصدر سري، تفيد بوجود شقيقين سوريين، يقطنان في منطقة الصليبية يقومان بترويج المخدرات، وعلى اثره تم استصدار إذن من النيابة ومداهمة مسكنهما وضبطهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق.

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