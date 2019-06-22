الدبور – أثارت كلمة السيسي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الجمعة، حالة واسعة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الأداء الغريب الذي شمل تكرار بعض الأحرف والثقل في إخراج بعض الكلمات، وكان يتحدث كأنه سكران أو في حالة تخدير كما وصفه بعض النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر السيسي أثناء إلقاء كلمته بشكل غير طبيعي و كأنه متعاط للمخدرات أو سكران أثناء إلقاء كلمة صغيرة له.

لايمكن أن يكون القاتل #السيسي بحالة طبيعية أراه قد أصابتة لعنة الدماء التي أراقها

وأصبحت فضيحته على كل لسان

اللهم شماتة في السيسيhttps://t.co/7oeKeW2lJU — أحمد عبد الجواد (@Ahmed_abdgwad) June 21, 2019

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي إشتراه نركي، إن السبب الحقيقي وراء سماع صوت الرئيس بطريقة خاطئة، وهو وجود خطأ تقني في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة، كما زعم.

وذكر أديب، ببرنامجه ”الحكاية“، الذي يُعرض على قناة mbc مصر، إنه كان هناك مشكلة تأخير وصول الصوت، موضحًا أن هذه المشكلة تم ملاحظتها في نهاية كلمة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأوضح ”أديب“ أن هذا الخطأ لن يُغير من الانبهار بحفل الافتتاح العظيم، الذي كان واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، ولا يؤثر أو ينقص من نجاحه.

عمرو أديب يكشف سبب أزمة صوت الرئيس في افتتاح كأس الأمم الأفريقية#الحكاية pic.twitter.com/2f0Q7nldCl — MBC مصر (@mbcmasr) June 21, 2019

في نفس الوقت قالت وسائل إعلام مصرية أن قطر وراء تشويه كلمة السيسي حيث هي المالكة لقنوات “بي إن سبورتس” وبالتالي هي مؤامرة قطرية لتشويه سمعة السيسي، وكأن سمعته بحاجة لتشويه قناة رياضية.

يذكر أن الجماهير وبوجود السيسي هتفت للاعب المصري الذي يكرهه السيسي أبو تريكة، وهي ربما من تسببت له بهذه الحالة.