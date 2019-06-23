الدبور – هتاف السيسي عدو الله إنطلق من الجزائر وامتد إلى الوطن العربي بل وصل إلى الدول الغربية و أورروبا أيضا، فبعد إنتشار هتاف الجماهير الجزائرية بصوت واحد قوي لا إله إلا الله محمد رسول الله و السيسي عدو الله، وصل الهتاف أيضا إلى دولة المغرب.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر جماهير مغربية خلال تظاهرة وهي تهتف ضد رئيس الانقلاب في مصر.

واستوحت الجماهير المغربية هتاف جماهير جيرانهم في الجزائر: لا إله إلا الله والسيسي عدو الله.

يأتي ذلك على خلفية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، فيما اتهم حقوقيون وناشطون أجانب وعربا النظام المصري بقتل الرئيس مرسي من خلال الإهمال الطبي المتعمد.

وعلق ناشر الفيديو الذي لسعه الدبور بقوله: “ومن # المغرب الشقيق ايضا تهتف الجماهير: لا إله إلا الله.. # السيسي_عدو_الله لقد بات # السفاح_السيسي كالشيطان تلعنه كل الشعوب لن يستطيع الطغاة كتابة التاريخ بالأكاذيب وتلفيق الاتهامات للشرفاء # الرئيس_الشهيد_مرسي هو الذي أدانكم وهو الذي وضعكم في مزبلة التاريخ”