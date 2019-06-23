الدبور – الكويت تحتفظ بسيارة مميزة وفريدة من نعوها صنعت خصيصا للسلطان قابوس سلطان سلطنة عمان، واستخدمها داخل السلطنة في تنقلاته، ولكن الكويت نحنفظ بها في مكان مميز لمثل تلك السيارات الغريبة و المميزة للكثير من الشخصيات، سواء السياسية أو القيادية أو حتى الفنية.

ولسع الدبور مقطعاً مصوراً، يُظهر سيارة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان في المتحف التاريخي بدولة الكويت.

ووصف ناشطون السيارة الكلاسيكية للسلطان قابوس بالمذهلة.

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وسيارة السلطان قابوس المعروضة في المتحف من طراز “ستوتز 1979”.

وتظهر السيارة داخل المتحف التاريخي، وقد وُضعت خلفها صورة كبيرة للسلطان قابوس.

ويحتوي متحف الكويت للسيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، على أندر السيارات في العالم بتقنياتها المختلفة.

ومن تلك السيارات ما استعمله الملوك والرؤساء بما فيها القوى العظمى مثل سيارة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقاً.