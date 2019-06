الدبور – أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بعد سلسلة من التهديدات و الوعيد بسحق إيران، وبعد تراجع ترامب عن ضرب إيران و إختيار لغة الحوار، أصبح يقرقش بلطف إتجاه إيران، وأكتشف فجأة أن لغة الحوار هي الأفضل.

حيث قال في تغريدة على منوال تغريدات سيد ابيت الأبيض: “لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسياً”.

ولا نعلم إن كان يقصد أيضا حرب بلاده على اليمن أيضا أم فقط إيران التي يتهمها بدعم الحوثين في اليمن.

وأضاف أن “الإصوات الإقليمية مهمة في تحقيق حلول مستدامة”، مضيفا أن الحلول السياسية تأتي من خلال الحوار والمفاوضات.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الأزمة الممتدة حاليا في المنطقة بسبب “تركيز الجميع على التصعيد وليس إيجاد حلول سياسية”.

وتشهد منطقة الخليج توترات سياسية كبيرة في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان، قبل نحو أسبوعين، فيما تتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالضلوع في تلك الهجمات وتهديد حركة الملاحة العالمية في الخليج.

Tensions in the Gulf can only be addressed politically. Crisis long in the making requires collective attention; primarily to de escalate & to find political solutions thru dialogue & negotiations. Regional voices important to achieve sustainable solutions.

