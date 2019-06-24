الدبور – جريمة مروعة في الأردن، حيث أقدم ممرض في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الكرك جنوب الأردن، اليوم الاثنين، على إطلاق النار على العاملين بالمختبر، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر وصفت حالته بالسيئة قبل أن يضرم النار في نفسه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، إن ”بلاغاً ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية داخل أحد المستشفيات في المحافظة ونتجت عنه إصابتان ما لبث أحدهما أن فارق الحياة فيما وصفت حالة الآخر بالسيئة“.

وأضاف البيان أن مطلق النار أضرم النار بجسده وحالته سيئة.

وأشار إلى أن ”الحادثة نتج عنها عدد من الإصابات الأخرى بالاختناق، وهم قيد العلاج، فيما باشرت الأجهزة المختصة بفتح تحقيق لكشف ودوافع ملابسات الحادث“.

ونقلت قناة ”المملكة“ المحلية عن مدير مستشفى الكرك الحكومي، الدكتور معاذ المعايطة، أن مطلق النار نُقل إلى مستشفى الكرك، مشيرًا إلى أن حالته العامة ”سيئة“.

وأوضح المعايطة أن مطلق النار أصيب بحروق بنسبة 100% بعدما أضرم النار في جسده.

وأضاف أنه تم نقل جثى المتوفى إلى الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل من الحادثة، مشيرين إلى أن المتوفى يدعى عبدالله البيطار، ويعمل مساعدًا لمدير المختبرات الطبية الدقيقة في المستشفى الإيطالي بالكرك، فيما نشروا صورة له.