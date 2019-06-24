الدبور – قال كات من سلطنة عمان المحلل السياسي محمد اليحيائي، في فيديو من لقاء له مع التلفزيون العربي، أن أبو ظبي تسعى لإضعاف السعودية و أيضا إضعاف دبي، مع إنها جزء من دولته الإمارات العربية المتحدة.

ولكن أبو ظبي ومتمثلة بالطبع بولي عهدها بن زايد شيطان العرب، كل همه هو التفرد بالقرار و السيطرة على المنطقة، وأن يكون هو سيد القرار فيها، لذلك همه إضعاف السعودية لأنها الوحيدة القادرة على ردعه.

وأضاف الكاتب العماني لذلك تسعى أبو ظبي للحرب في المنطقة، لأنه إذا وقعت حرب بين الولايات المتحدة و إيران هو المستفيد الوحيد من هذه الحرب، وأبو ظبي لن يضرها ايش شيئ منها، بل الضرر الوحيد على بلده سيكون على إمارة دبي.

بالتالي سيضعف إقتصادها مجددا ويسيطر عليها كما سيطر عليها عام ٢٠٠٨ وقت الأزمة المالية التي عصفت بها.

وقال أساس الإتحاد الذي قام هو بين أبو ظبي و دبي لانهما أكبر إماراتين في الدولة.

شاهد المقطع القصير الذي جنن الذباب الإماراتي لأنه يضع يده على الجرح الحقيقي وعلى الحقيقية التي يحاول البعض تجاهلها.

الكاتب الصحفي العُماني محمد اليحيائي: أبو ظبي تسعى لتأزيم الأوضاع في المنطقة لأجل إضعاف السعودية#خليج_العرب @Malyahyai @al_snd pic.twitter.com/kUiBbbQetU — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 21, 2019

وكان محلل سياسي ومغرد مشهور قال من قبل عن السبب الحقيقي لإصرار بن زايد على إدخال الولايات المتحدة في حرب مع إيران مع أن بلادها ستتأثر منها لاشك، يعود أيضا إلى رغبته بإخضاع دولة قطر، فلو قامت الحرب ستتوقف الملاحة الجوية القطرية، لأنها تستخدم الأجواء الإيرانية، بالتالي يقوى حصاره الذي فرضه على قطر كما يتخيل.