الدبور – أقدم مراهق سوري على الانتحار بعد محاولات لإقناع حبيبته بأن ترفع الحظر عنه على صفحتها على ”فيسبوك”.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، هدد الفتى السوري -يبلغ من العمر 16 عامًا- حبيبته بالانتحار في حال رفضت عودة الأمور بينهما إلى طبيعتها.

لكن الفتاة لم تأبه بتهديداته فما كان منه إلا أنْ نفَّذ ما وعد به؛ لينتحر شنقًا داخل محل لبيع الطيور يعمل به في منطقة ”سعد نايل“ في لبنان.

والد علي قال، إنه لم تظهر على ابنه أي مؤشرات للانتحار، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تصديقه بأن ابنه انتحر من أجل فتاة، مبينًا أنه كان في عمله لحظة سماعه الخبر المفجع.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن الفتى انتحر بسبب مشكلة مع فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا.

وذكرت صحيفة ”النهار“ أن الخلاف بدأ بين علي وحبيبته التي تسكن في منطقة ”تعلبايا“ حين وافقت الأخيرة على طلب صداقة أحد الشبان على ”فيسبوك“؛ ما أثار حفيظة علي ودفعه للطلب منها حذف الصديق الجديد، إلا أنها رفضت ذلك؛ ما دفع الخلاف بينهما للتطور وأدى إلى انتحار المراهق الذي كان محبوبًا، حسب أهالي المنطقة.