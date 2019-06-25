الدبور – المتسعود الذي ظهر على الساحة فجأة، وأصبح يدافع عن ولي عهد السعودية بن سلمان كما يقولون على الطالعة و النازلة، وبدون أي مبرر، قال في تغريدة جديدة مدافعا عن حضور السعودية ورشة البحرين، أن حضور السعودية جنبا بجنب مع الكيان المحتل هو لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف هو خير دليل على أن القضية الفلسطينية محفوظة بإذن الله بأيدي أمينة في شنطة منشار سموه.

وأثار توم وجيري بتغريدته الجدل على موقع التدوين المصغر تويتر .

وتحدث ماهر حول النتائج التي وصفها بالإيجابية لصفقة القرن، و التي ستعود على الشعب الفلسطيني برفاهية ليس لها مثيل حتى في السعودية العظمى.

ودون وفق ما لسع الدبور تغريدة قال فيها ما نصه: “ورشة البحرين الإقتصادية ولدعم القضية الفلسطينية جائت لخدمة قضية الشعب الفلسطيني و تخفيض نسبة البطالة عنده ودعمه ضمن رؤية إقتصادية دولية”

و أضاف جيري بدون توم بهارات سعودية على التغريدة، ليبرر حضورها الورشة فقال: “وحضور السعودية لهذا المؤتمر مهم جداً و يؤكد ان القضية الفلسطينية محفوظة بإذن الله”

و أنهى تغريدته بتخوين الطرف الثاني الذي يرفض الحضور، بل يرفض ما يراه أبو منشار مناسبا، فمثلا لو حضرت قطر ورفضت السعودية لأختلف الكلام، مع أن عادل الجبير قال لن نرضى بأمر لا يرضى به الفلسطينيين، و الفلسطينيين رفضوا الورشة،

وختم جيري بقول: :ولا يهاجم هذا المؤتمر إلا من باع القضية وتاجر بها “.

إقرأ أيضا: ولي عهد السعودية طلب من مصر منع هنية من جولته الخارجية لأنه رفض زيارته

و أثارت تغريدته ردود ساخرة من قبل النشطاء كالعادة على كل تغريدة يزداد عيار التطبيل عن الحد المسموح به دوليا.

حيث علق مغرد كما لسع الدبور ما نصه: ” لقد أعماك الدرهم والريال وبدأت ترى الأمور بشكل معكوس وتزور الحقائق …. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين “ .

وكتب آخر ساخراً ما نصه : “بصراحة انا مستغرب من كمية الشرف اللي عندك يعني بالعامية الشرف بنقط منك تنقيط “.

وطلب منه معلق قائلاً : ” طيب يا توم وجيري اشرح لنا عن ورشة البحرين دامك مثقف وفاهم “. وأتم أخر ما نصه “يعني حضور إسرائيل وأمريكا لهذا المؤتمر من أحل دعم القضية الفلسطينية ؟؟؟؟؟؟؟!!؟! جيري ماهر يقول: إسرائيل تدعم القضية الفلسطينية هههههههه “.