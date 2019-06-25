الدبور – باحث سعودي في ورشة البحرين ظهر على تلفزون إسرائيلي من ضمن وفد الكيان المحتل الى ورشة البحرين للمزاد العلني لبيع ما تبقى من فلسطين، واحتفل به الكيان وبمدى حبه وتعلقه بإسرائيل وكل ما يخصها من لغة الى دين إلى قتل وتشريد ايضا.

ولعل فكرة المنشار استوحاها كبيرهم من الكيان المحتل.

فقد نشرت إحدى محطات التلفزة الإسرائيلية، الثلاثاء، لقاء مع الباحث السعودي المتخصص في اللغات والحضارات القديمة، لؤي الشريف، في مبادرة نادرة ومثيرة للجدل بالنظر لعدم وجود أي علاقة رسمية بين الرياض وكيان الاحتلال التي احتفى باللقاء، ولكن هناك الكثير من العلاقات و التنسيق من تحت الطاولة.

وظهر الشريف الذي يتقن اللغة العبرية، في اللقاء من العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف ورشة بيع تقودها واشنطن ضمن ما يعرف بـ ”صفقة القرن“، وهي خطة مثيرة للجدل أيضاً وتستهدف حل النزاع بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني لأراضيهم.

ونشر الشاب السعودي المعروف، اللقاء على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب معلقاً ”(لماذا تُحب العبرية؟) أجبت: أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام) العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل“.

وبدا الجانب الإسرائيلي سعيداً بذلك اللقاء، إذ نشر حساب ”إسرائيل بالعربية“ التابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني، فيديو للقاء وكتب معلقاً ”الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معرباً عن عشقه وحبه للغة العبرية: (أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع).

الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع" @kann_newspic.twitter.com/AlxBxdYpup — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 25, 2019

وأثار لقاء السعودي وحديثه عضب النشطاء في مواقع التواصل، حيث قال له ناشط : “ايش بالنسبة للغة العربية لغة القرأن ….”

وقال آخر ما نصه: “من المنامة ؟!! و الناشط السعودي ؟!!! شسالفة”

وقال ناشط ما نصه:”شو مالك مستحي وعامل زي اللي الليله دخلتها عادي لاتخجل من صهينتك يا رخيص“