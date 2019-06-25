الدبور – سعودي من السعودية العظمى، السعودية خط أحمر، قام بالإعتداء على شرطي مرور في دولة الكويت، فكان خير مثال لتمثيل بلده في الخارج.

حيث أقدم مواطن سعودي في دولة الكويت على الاعتداء بالضرب والسب على شرطي مرور، إثر خلاف بينهما.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن شرطي مرور كان يعمل على تنظيم السير بعد وقوع حادث في منطقة سعد العبدالله، فقام المواطن السعودي بعرقلة السير، فطلب منه الشرطي التحرك بسيارته، لكنه رفض الانصياع للتعليمات.

وإثر ذلك، وقعت مشادة كلامية بينهما، فاعتدى السعودي على رجل الأمن وسبه وأحدث إصابات به.