الدبور – مغرد إماراتي مشهور نشر تغريدة شرح بها ما تمناه ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد أن يحدث من قطر حتى ينقض عليها ويكون سببا جديدا للإستعانة بالرئيس الأمريكي ترامب ضد قطر ليحرض عليها.

وقال المغرد الإماراتي بدون ظل وهو يقدم نفسه على إنه ضابط أمن في جهاز المخابرات الإماراتي وجنن عيال زايد بتسريباته من قبل الأزمة القطرية حتى اليوم، قال أن بن زايد كان يتحدث مع شقيقه طحنون مستشار الأمن الوطني.

حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“الشيخ محمد بن زايد لشقيقه الشيخ طحنون مستشار الامن الوطني ، كنت اتمنى عدم مشاركة دولة قطر ، في ورشة البحرين ، حتى استطيع اقناع الرئيس دونالد ترامب مرة اخرى بزيادة التصعيد ضد قطر ، واقناعه بأبعاد الشيخ تميم من الحكم.”

الشيخ محمد بن زايد لشقيقه الشيخ طحنون

مستشار الامن الوطني ، كنت اتمنى عدم مشاركة دولة قطر ، في ورشة البحرين ، حتى

استطيع اقناع الرئيس دونالد ترامب مرة اخرى

بزيادة التصعيد ضد قطر ، واقناعه بأبعاد الشيخ تميم من الحكم. — بدون ظل (@without__shadow) June 26, 2019

يذكر ان المغرد الإماراتي و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل مقرب من صناع القرار في الإمارات، ويتابعه أكثر من ٢٢٠ ألف متابع من الإماراتيين وعادة تصدق تسريباته الخاصة.

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