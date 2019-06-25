الدبور – نشر ناشط يمني فيديو يشكر فيه السلطان قابوس و سلطنة عمان، وقال سلطنة عمان هي ٣٥ مليون يمني، وأن السلطنة لا تأتي إلا بكل ما هو طيب و خير للشعب اليمني.

وذكر الناشط في فيديو لسعه الدبور من موقع تويتر ولا يعلم تاريخ نشره، أن سلطنة عمان تعفي الطلبة اليمنيين من رسوم الدراسة، ويعامل اليمني بقرار من السلطان مثل العماني تماما.

وأضاف أن عمان تثبت حبها لليمنين على الواقع وليس كلام فقط.

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