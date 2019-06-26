الدبور – ترامب الرئيس الأمريكي كان قد وجه وزارة الخارجية قبل فترة بإصدار تأشيرات خاصة لمواطني سلطنة عمان فقط مفتوحة لمدة ١٠ سنوات، و المميز بها إنها تخولهم للعمل أيضا، وهي ميزة لم تحصل عليها أي بلد.

بالنسبة لترامب هناك دول للحلب فقط ولا يقدم لها أي شي، وهناك دول هو بحاجة لها ويقدم لها كل شيئ وأولها الإحترام.

فقد أصبح بإمكان أيّ مواطن عماني الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكيّة، بمدة صلاحية 10 سنوات للسياحة والأعمال.

وبدأ تطبيق هذا القرار منذ 1 يناير 2019م.

وأعلن السفير الأمريكي مارك جي سيفرز، أن الإدارة الأمريكية قررت زيادة عدد سنوات التأشيرة الممنوحة للعمانيين، إلى عشر سنوات بدلا من سنتين، مع استثناء الطلاب لأسباب تتعلق بضوابط الجامعات ومؤسسات التعليم هناك.

إضافة إلى ذلك، فقد تقرر تمديد صلاحية التأشيرات الرسمية إلى ٥ سنوات بدلا من سنتين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للرعايا الأمريكيين.

وذكر السفير الأمريكي أن سلطنة عمان هي البلد الوحيد الذي حصل على هذه الميزة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذه الزيادة تأتي لأول مرة في تاريخ العلاقات العمانية الأمريكية بفضل متانة هذه العلاقات التاريخية التي تعود إلى العام ١٨٤٠م.