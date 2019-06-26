الدبور – نشر صحفي يمني من مصادره الخاصة الموثوقة، عن حصول الحوثي على طيران مسير جديد، بتقنيات متطورة بكثير عن الطائرات التي إستخدمها في ضرب مطارات السعودية.

وقال الصحفي اليمني عباس الضالعي في تغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر واصفا تلك الطائرات، ما نصه:

“خاص.. قريبا تدشن جماعة # الحوثي نوع جديد من الطيران المسير لديه قدرة على قطع 2800 كم يحمل قنابل وصواريخ موجهة بالليزر ويضرب الاهداف بدقة عالية”

و أضاف الالضالعي في تغريدته سبب حصولهم على تلك الطائرات حيث قال ما نصه: “تدشين هذا النوع من الطيران سيكون دك # مطار_دبي وميناء جبل علي # الامارات.. ويستطيع ضرب اي هدف في مملكة الارهاب”

وختم تغريدته بقوله : “موازين القوة تغيرت”

وعلق ناشط على تغريدة الضالعي بعدم تصديقه أن الإمارات ضد الحوثي، وقال هي من تمولهم، وقال ما نصه: “لا تصدق والله لن يضربوا اي هدف ب الإمارات ف الإمارات هي من تمولهم وتدعمهم…. حتى وإن ضربوا سيضربوا اماكن عاديه ليس لها اهميه للتنويه إن الحوثي ضد الإمارات”

https://twitter.com/waleed_gamal_/status/1143801994278309890

وهذا ما كشف عنه ضابط أمني إماراتي من قبل، أن بن زايد يسعى لإضعاف السعودية حتى يسيطر هو على المنطقة، وكانت أخبار قد إنتشرت على مواقع التواصل لم يتأكد منها الدبور عن إحتجاز عربات إماراتية تحمل صواريخ و طيران مسير متجه إلى جماعة الحوثي لضرب السعودية.