الدبور – الملك الأردني الهاشمي الملك عبد الله الثاني رد أخيرا بتغريدة على الأخبار المتداولة وعن حداثة هروب الأميرة هيا بنت الحسين شقيقته من حكام دبي مع أولادها وطلبها اللجوء في ألمانيا، منعا للإحراج للملكة الأردنية، التي لم تقم بها منذ فترة طويلة بالأساس.

وقال الملك الأردني في تغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر، في رده الذي ينتظره العالم لتوضيح الأمور، خصوصا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الديوان الملكي في الأردن أو الإعلام الرسمي.

وقال الملك مادحا علاقاته الخاصة مع ولي عهد أبو ظبي بن زايد، والعلاقات المتميزة بين الأردن و الإمارات ما نصه:

“تابعت والحسين تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي، مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود. الإمارات والأردن وقفا كتفا لكتف في مختلف الظروف، وسيظلان كذلك دائما. حفظ الله الأخوة بيننا والأمان في أوطاننا”

تابعت والحسين تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي، مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود. الإمارات والأردن وقفا كتفا لكتف في مختلف الظروف، وسيظلان كذلك دائما. حفظ الله الأخوة بيننا والأمان في أوطاننا — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 26, 2019

وعلق النشطاء على التغريدة منهم من تسائل لماذا لم يصدر أي بيان رسمي حتى الأن ولماذا لا تتحدث بكل صراحة عن ما حصل، وقال أخر أن هذه التغريدة تخرس كل الأصوات التي تتدعي توتر العلاقات وقصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي بن راشد.

واتهم بن راشد الأميرة هيا بنت الحسين بخيانة العشرة وقالها علنا و أخرج مشاكلهم العائلة الى العامة، الامر الذي جعل الأميرة تهرب منه وتنقذ اولادها من هذا الجو المسموم.

وحسب نص القصيدة التي نشرها للعامة قبل اسابيع، فأن بن راشد خاطب زوجته على أساس أنها “عاشت وماتت” بالنسبة له.