الدبور – الهاشمي الملك عبد الله الثاني رد أخيرا بتغريدة على الأخبار المتداولة وعن حداثة هيا بنت الحسين شقيقته من حكام دبي مع أولادها وطلبها اللجوء في ألمانيا، منعا للإحراج للملكة الأردنية، التي لم تقم بها منذ فترة طويلة بالأساس.

وقال الملك الأردني في تغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر، في رده الذي ينتظره العالم لتوضيح الأمور، خصوصا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الديوان الملكي في أو الإعلام الرسمي.

وقال الملك مادحا علاقاته الخاصة مع ولي عهد أبو ظبي بن زايد، والعلاقات المتميزة بين الأردن و ما نصه:

“تابعت والحسين تمرينا عسكريا مشتركا في أبوظبي، مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تجمعني به صداقة وأخوة عززت ما بين بلدينا من محبة وتعاون راسخين منذ عقود. الإمارات والأردن وقفا كتفا لكتف في مختلف الظروف، وسيظلان كذلك دائما. حفظ الله الأخوة بيننا والأمان في أوطاننا”

وعلق النشطاء على التغريدة منهم من تسائل لماذا لم يصدر أي بيان رسمي حتى الأن ولماذا لا تتحدث بكل صراحة عن ما حصل، وقال أخر أن هذه التغريدة تخرس كل الأصوات التي تتدعي توتر العلاقات وقصة هروب من زوجها بن راشد.

واتهم بن راشد الأميرة هيا بنت الحسين بخيانة العشرة وقالها علنا و أخرج مشاكلهم العائلة الى العامة، الامر الذي جعل الأميرة تهرب منه وتنقذ اولادها من هذا الجو المسموم.

وحسب نص القصيدة التي نشرها للعامة قبل اسابيع، فأن بن راشد خاطب زوجته على أساس أنها “عاشت وماتت” بالنسبة له.