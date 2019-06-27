الدبور – إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي رسالة كانت قد أرسلتها الأميرة هيا بنت الحسين قبل هروبها من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد، القضية التي أثارت إهتمام المجتمع الأردني بل العربي كله.

ولأن الأميرة هيا هي بنت الملك الأردني الراحل الملك حسين، وشقيقة الملك الأردني الحالي الملك عبد الله الثاني، وزوجة حاكم دبي محمد بن راشد، الدولة التي تحيك المؤامرات وأصبحت الدولة الأكثر كرها في العالم، إهتم النشطاء بقضية هروب الأميرة من دبي، ومن دولة السعادة الوهمية.

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فقد أعاد النشطاء نشر آخر رسالة وصلت الأمير علي بن الحسين من شقيقته الأميرة هيا، ونشر الأمير الرسالة على صفحته على موقع فيسبوك و كانت رسالة شوق و محبة للأردن ووصية منها للجنوب بعد تعرضه لأزمة، وذكرت شقيقها بموقفهم عندما تعرضت طائرة الملكة علياء رحمة الله عليها لسقوط لم يحل لغزه حتى اليوم.

وجاء في الرسالة ما نصه كما لسع الدبور:

أخي الحبيب علي،

تعرف جيدا ان الحالة الجوية الصعبة التي يتعرض لها وطننا الغالي الاْردن، ليست غريبة علينا أبداً، فقد عرفنا هذه الأجواء وعايشناها جيدا أنا وأنت في طفولتنا..

فأنت تذكر معي جيدا، بأن أهلنا وعزوتنا في الجنوب، وقفوا معنا، عندما اختطفت العواصف والرياح والأمطار والدتنا الحبيبة علياء في الطفيلة.

وكلي ثقة بأنك لن تقصر أبداً في بذل ما باستطاعتك لحماية الأهل في الجنوب من قسوة الطبيعة والضيقات ومن صعوبة فقدان عزيز ، كما عانينا نحن.

وعليه… فإنني أوصيك يا علي، وكذلك إخواني وأخواتي، أوصيكم جميعا بغيابي، بالجنوب الغالي علينا جميعا..

أخوتي.. لقد تربينا جميعا على عشق الاْردن، وجمال طبيعته.. والوطن الآن يمر بحالة جوية صعبة، ولكننا نقف معا صفا واحداً لنحمي بعضنا البعض من كل الظروف القاسية والضيقات.

أيها الاحباء .. سيبقى الاْردن الغالي وأهلي وعشيرتي في بالي وفكري وفي صلاتي أولا، وسوف ألبي النداء ما حييت …

هيا

و نشر مغرد مشهور ما أسماها الأسباب الحقيقية وراء هروب الأميرة هيا بنت الحسين من مصادر موثوقة كما قال على صفحته على موقع تويتر.

حيث قال المغرد المعروف باسم بو غانم في سلسلة تغريدات وصفها بالهامة و الموثوقة، بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.