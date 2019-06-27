الدبور – برميل البحرين وزير خارجيتها قال في مقابلة مع تلفزيون دولة الإحتلال، إن التحدث مع شعب تختلف معه أمر جيد وبداية لإنهاء التوتر، ولكن بشرط يجب أن يكون هذا الشعب يهودي ومحتل، حتى لا تحرجني بالسؤال عن قطر.

البرميل الذي يفكر من كرشه لا عقله، يعتقد أن هناك خلاف بين شعبين على طريقة اللبس أو الأكل أو العادات، فيجب التحدث فيما بنهما لإنهاء التوتر.

و قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، إنّ “إسرائيل وُجدت لتبقى”، وإن لها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، مؤكداً أن المنامة وعواصم عربية أخرى تريد التطبيع معها.

وأضاف آل خليفة في حوار مع صحيفة “تايم أوف إسرائيل” على هامش “ورشة البحرين ” المعنية بالشطر الاقتصادي من “صفقة القرن”: إن “مبادرة السلام العربية لم تُعرض على جزيرة أو دولة بعيدة، وإنما على إسرائيل”، وإن بلاده تريد علاقات أفضل معها.

وشدد الوزير البحريني على حق “إسرائيل” في الوجود كدولة وبحدود آمنة، وقال: إن “هذا الحق هو ما جعل دولاً عربية تعرض عليها مبادرة سلام”.

وأشار إلى أنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي “التواصل مع القادة العرب”، داعياً الإسرائيليين إلى التوجه إليهم بخصوص أي مشاكل تحتاج حلاً.

وعن ورشة البحرين قال آل خليفة إنها كانت “مغرية جداً”، مضيفاً أنه لم ير شقاً سياسياً في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطروحة في الورشة، مؤكداً استعداد بلاده ودول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وذهب الوزير إلى أن المنامة ترغب في جعل هذه الورشة “نقطة تحوُّل ثانية في مسار العلاقات الإسرائيلية العربية بعد اتفاق كامب ديفيد مع مصر عام 1978″.

هذا ونُظمت ورشة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأعلنت الولايات المتحدة من خلالها الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام المشهورة بـ”صفقة القرن”.