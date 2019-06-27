الدبور – اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد إحتجاجا على ورشة البحرين التطبيعية لبيع فلسطين وصفقة القرن التي عقدت في المنامة.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ولسعها الدبور، حشودًا من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وتم رفع أعلام فلسطين على مقر السفارة بدل علم البحرين التي اعتبروها دولة خائنة، وسط غياب تام للسلطات الامنية العراقية كما قال البعض على وسائل التواصل الإجتماعي.

ويذكر أن هناك رفض شعبي عربي واسع على إمتداد الوطن العربي على ما قامت به البحرين، وعلى صفقة اسموها صفقة العار التي جرت في البحرين، لبيع ما تبقى من فلسطين.

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