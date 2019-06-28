الدبور -احتفى طلاب أتراك بالرئيس المصري الراحل “محمد مرسي” خلال حفل تخرجهم، مؤكدين اتباعهم لطريق الرئيس “الشهيد”.

وظهر الطلاب في صورة متداولة، الجمعة، مرتدين زي التخرج، ورافعين لافتة داخل ملعب مكتوب عليها “طريقنا طريقك يا شهيد”.

والأسبوع الماضي، فارق الرئيس الراحل الحياة، خلال جلسة محاكمته، بعد أن سقط مغشيا عليه، وتم دفنه على عجل ليلا، شرقي القاهرة، بحضور أسرته فقط، وسط إجراءات أمنية مشددة، ودون حضور مشيعيه.

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وطالبت الأمم المتحدة، وتركيا، وماليزيا، ومنظمات حقوقية دولية، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاة أول رئيس مدني منتخب في مصر، وسط اتهامات للسلطات المصرية بتعمد قتله عبر إهماله طبيا، فيما تنفي القاهرة ذلك وتزعم أنها توفر الرعاية الطبية الكافية لجميع السجناء دون تمييز.

وكان الرئيس الراحل رهن الاعتقال منذ الإطاحة به في يوليو/ تموز 2013، لانقلاب عسكري، قاده وزير الدفاع آنذاك، الرئيس الحالي؛ “عبدالفتاح السيسي“، بعد عام واحد من انتخابه.