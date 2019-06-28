الدبور – قنصلية الكويت في مدينة إسطنبول التركية وجهت تحذيرا للمواطنين الكويتيين الذي يقضون أجازاتهم في تركيا بأمر هام جدا وخطير، في بيان أصدرته لرعاياه في المدينة.

فقد دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في اسطنبول المواطنين الذين يقضون اجازاتهم في جمهورية تركيا إلى ضرورة التأكد من إلغاء خط التليفون وشريحة الهاتف التي تم استخدامها في تركيا وذلك قبل مغادرتهم الأراضي التركية وانقضاء اجازتهم.

ونوّهت إلى أن عدم القيام بإلغاء خط التلفون المُستخدم باسم المواطن قد يتسبب في استخدامه من قِبَل آخرون في معاملات مشبوهة وغير قانونية.

الأمر الذي قد يترتب عليه تعرّض المواطن للمسائلة القانونية.

وأكدت القنصلية العامة استعدادها الدائم للرد على كافة استفسارات المواطنين، من خلال الإتصال على هاتف الطوارىء: 00905306902097

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