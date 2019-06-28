الدبور – مغرد إماراتي نشر تغريدة ينتقد فيها بلده الإمارات، دولة السعادة و التسامح، وارفق فيها فيديو مشهد صوره بنفسه في سلطنة عمان وعلق عليه.

الفيديو هو لأمر طبيعي في أي بلد متقدم، وشعبه لديه أخلاق مثل سلطنة عمان، وهو منتشر في الدول الغربية مثل أمريكا بريطانيا و أوروبا و الصين و اليابان وغيرهم، ولكنه حتى اليوم لم يصل لأخلاق دولة السعادة الوهمية.

الأمر العجيب بالنسبة للمغرد هو إفساح الطريق لسيارات الشرطة و الإسعاف و المطافي، و الوقوف على جانب الطريق وعدم ملاحقة سيارة الشرطة أو الإسعاف كما يحصل في الإمارات.

الأمر الذي أدهش المغرد الذي صور الفيديو وعلق عليه خلال التصوير وقال شايفين الكل يفسح الطريق ويقف على جنب الطريق، وبعد أن تمر سيارة الشرطة أو الإسعاف يعود كل شخص الى مكانه الطبيعي في الشارع ولا يزاحم.

الفيديو نشره ردا على تغريدة لإعلامي إماراتي تحدث عن نفس النقطة، ولكنه نشر فيديو من الصين، وأراد الإمارات التعلم من الصين، ليرد عليه مغرد ثاني بفيديو لنشاط عماني صوره في سلطنة عمان، ولو بقيت الإمارات تحت حكم السلطنة لكانت تنعم بمثل تلك الأمور وغيرها كالسلطنة تماما، ولأرتاح العالم الإسلامي من مؤامرات شيطان العرب.

شاهد هالإنجاز العظيم الذي تعجر دولة السعادة و التسامح من القيام به، لأنه أمر أخلاقي وليس أمني، و الأخلاق في الإمارات تجدها في تغريدات حمد المزروعي، فعندما تتوقف تلك الأخلاق في تويتر ستتوقف في الشارع.