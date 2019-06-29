الدبور – السعودية التي قامت بحملة كبيرة لإعتقال كل من يعتمر عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وذلك برفع ورقة أمام الكعبة مكتوب عليها عمرة عن الرئيس محمد مرسي، وأخذ صورة لها، بحيث قامت بنشر رجال أمن حول محيط الكعبة، للتخلص من هذه الحالة التي إنتشرت و أحرجتهم.

وتم إعتقال وترحيل كل من يقوم بعمل مثل تلك اللافتة وذلك بعد إنتشارها بشكل موسع على مواقع التواصل الإجتماعي فور الإعلان عن وفاة مرسي.

وفي نفس الوقت لا يهتم رجال الأمن بمن يقوم بعمل نفس الطريقة وهي رفع لافتة و العمرة عن الإحتلال الإسرائيلي، ولكن بطريقة مختلفة.

حيث نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال، صورة من قلب الحرم المكي في السعودية أثارت جدلا واسعا بين النشطاء.

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وبحسب ما لسعه الدبور في تغريدة للصفحة الإسرائيلية الرسمية على تويتر، تظهر يد أحد الأشخاص في الحرم المكي يحمل ورقة كتب عليها “شابات شالوم”.

وعلقت الصفحة على الصورة بقولها: ”تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة “يوم سبت مبارك” (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم، هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام”

وأثارت الصورة جدلا واسعا بين النشطاء، الذين أكد معظمهم أن هذه الصورة مفبركة (فوتوشوب) نشرتها الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف استفزاز العرب.

بينما هاجم آخر النظام السعودي بافتراض صحة الصورة: ” لا تمتحنوا صبر المسلمين ليس كل المسلمين كآل سعود هناك الملايين يتلهفون لنصرة الأقصى لم ننسى الاقصى فما بالك بالحرم”