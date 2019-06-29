الدبور – قالت مصادر إعلامية و منصات التواصل الإجتماعي أن السلطات الكويتية ألقت القبض على النائب السابق ناصر الدويلة، بسبب تغريدة مسيئة على السعودية العظمى، التي تهتز من تغريدة واحدة على موقع تويتر.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية في تغريدة عبر تويتر أن توقيف الدويلة “جاء تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتغريدات عن القبض على النائب السابق الذي أزعج فيما يبدو السعودية وهز كيانها، فمن بين المغردين في السعودية من طالب بإعدامه وتشفى بالقبض عليه، و غضب النشطاء في الكويت و الخليج من خبر القبض عليه، بإعتباره يقول رأيه ولم يتعرض للإساءة لأي شخص أو بلد.

حيث قال ناشط معلقا على خبر إعتقاله ما نصه: “للأسف نحن في زمن الرويبضات .. زمن يخون فيه الناصح الأمين كالأستاذ ناصر الدويلة الذي ما نطق إلا بالحق ولا غرد إلا عن حبه لوطنه وحرصه على الخليج وأمنه و بالذات المملكة و لم يخرج يوما في كلامه عن ألمه على حال أمته أو عن أمله بتغير حالها للأحسن .. لكنا في زمن لا مكان فيه للناصحين .

وقال مغرد آخر ما نصه: “#القبض_على_ناصر_الدويلة يستاهل الاعدام ع فعلته ذي”

ليرد ناشط آخر من الكويت بقوله: “ستظل التغريده والكلمة والنقد من المواطن العادي ترعبهم ،ومعاقبة المواطن الفرد يعني معاقبة جميع المواطنين بدون استثناء ” تأديب””

وكانت حسابات سعودية عبر تويتر هاجمت الدويلة، متهمة إياه بالتفاعل مع تغريدة ساخرة دعت الحوثيين لقصف مدينة أبها السعودية أثناء إحياء الفنانة العالمية شاكيرا حفلا مزعوما بالمملكة، بقوله “انحاشي (اهربي) يا شاكيرا”.

وعقب تعليق الدويلة، اتهمه سعوديون بالتحريض على استهداف المملكة، ودعم الحوثيين.

ولاحقا، أوضح الدويلة أنه ليس صاحب التغريدة كما يروج على وسائل إعلام سعودية، ولكنه رد فقط على تغريدة ساخرة بالقول: “انحاشي يا شاكيرا”.