الدبور – قناة ألمانية نشرت على صفحتها فيديو تم إعادة نشره في عدة صفحات عمانية، لتقرير عن المؤامرات السعودية الإماراتية ضد سلطنة عمان.

وفي التقرير الذي نشرته قناة DW يوضح لماذا تقوم الإمارات بالعمل ضد السلطنة ولماذا هناك خلايا تجسس إماراتية في السلطنة.

يذكر ان السلطنة قبضت على أكثر من خلية تجسس إماراتية داخل سلطنة عمان على مر السنوات الماضية، كان آخرها هذا العام، حيث تم القبض على خلية تجسس جديدة قبل أشهر وتم تقديمهم للمحاكمة.

إقرأ أيضا: السفير الإماراتي لقد وقعنا في الفخ، سلطنة عمان تحكم على خلية التجسس الإماراتية

وعادة سلطنة عمان في مثل تلك الأمور لا تنشر ولا تتخذ التهويل عبر الإعلام، بل تقوم بالقبض على الخلايا بكل هدوء وتقديمهم للمحاكمة بكل هدوء من دون تهويل ولا تكبير بقوة السلطنة وعظمتها كما تفعل دول الجوار.

شاهد التقرير القصير: