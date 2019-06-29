الدبور – مذيعة عمانية أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد دخولها بنوبة ضحك طويلة على الهواء مباشرة خلال إستضافتها لشاعر عماني، وبعد أن أنهى قصيدته.

ولم يعرف سبب دخول المذيعة من سلطنة عمان بنوبة الضحك، التي أحرجت الشاعر الضيف في برنامجها الذي يبث على تلفزيون عمان.

و تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمقدمة البرامج العمانية، بيان البلوشي، وقت دخولها بنوبة ضحك على الهواء، لتضع ضيفها بموقف محرج.

حيث طلبت مقدمة البرامج العمانية بيان البلوشي، من ضيفها الشاعر عياد السيابي، إلقاء قصيدة خلال برنامج “من عمان”.

وفقدت البلوشي السيطرة على نفسها، وتدخل في نوبة ضحك هستيري على الهواء بعد انتهاء قصيدة “صابوني”، لتظهر علامات الإحراج والاستغراب على ضيفها.

وقال معلق ما نصه: “أتوقع إن اللقاء كان طريف من البدايه .. أما سبب ضحك المذيعه يمكن أحد قاعد يطقطق في الإيربيس إللي في اذنها أو يمكن السبب قصيدة الصابونه نفسها”

بينما قال ناشط آخر شارحا السبب حسب وجهة نظره ما نصه: “بعض الاخوان يحسبها تضحك ع القصيده القصيده مافيها شي وهو لون شعر عماني ، لكن ربما المخرج قال لها شي بالسماعه اضحكها خصوصا بعد ما قالت للضيف كيف سمعت المخرج انه يبغى غزل ؟”