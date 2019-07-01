الدبور – باحث سياسي سعودي من الكلاب النائمة التابع لولي عهد السعودية بن سلمان، و الذي أطلقهم فور إنقلابه على عائلته وحصوله على العرش السعودي، كتب تغريدة يستجدي فيها رئيس وزراء الإحتلال أن ينشر السلام في المنطقة بطريقته.

الباحث السياسي عبد الحميد الحكيم، و الذي يقدم نفسه على حسابه على موقع تويتر كباحث سياسي ومدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الإستراتيجية و القانونية، وغيرها من الكلمات، هذا الباحث طالب نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال بضرب ما أسماه أذرع إيران وليس إيران نفسها، مثل غزة و اليمن و سوريا و لبنان و العراق.

جاء ذلك في رده على تغريدة نشرها حساب نتنياهو بالعربي مهددا غزة بضربة قوية، و جاء فيها كما لسع الدبور:

“قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل.”

التغريدة عجبت الباحث السعودي، الذي يسعى للسلام، وعلق موضحا لنتنياهو كيف يسير بخطة ضرب غزة، و الطريقة الأمثل، حتى يعم السلام في المنطقة على يده الطاهرة، حيث قال ما نصه:

“استئصال الاذرع العسكرية للنظام الإيراني في المنطقة سواء في غزة واليمن وسوريا ولبنان والعراق يشكل انتصار لأمن دول المنطقة وليس لاسرائيل فقط،وسيكون اعلان ميلاد خندق السلام الذي اقترب جدا بعد مؤتمر وارسو والبحرين سيكتب شهادة وفاة النظام الإيراني وعملائه وشهادة ميلاد الشرق الأوسط الجديد”

استئصال الاذرع العسكرية للنظام الإيراني في المنطقةسواء في غزةواليمن وسورياولبنان والعراق يشكل انتصار لأمن دول المنطقة وليس لاسرائيل فقط،وسيكون اعلان ميلاد خندق السلام الذي اقترب جدا بعد مؤتمر وارسو والبحرين سيكتب شهادة وفاة النظام الإيراني وعملائه وشهادة ميلاد الشرق الأوسط الجديد — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) June 30, 2019

يذكر ان ولي عهد السعودية بن سلمان أطلق كلابه المدافعين عن دولة الإحتلال و المطالبين بالسلام معها، ومهاجمة وتشويه القضية الفلسطينية، حتى يجهز الأرضية الخصبة للتطبيع العلني لتثبيت حكمه، وقام بإعتقال وسجن كل من يختلف معه من قريب أو بعيد في سياساته الشيطانية.

حتى تم الإستغناء عن حدمات الإعلامية علا الفارس لمجرد تغريدة تستنكر فيها زيارة ترامب للقدس المحتلة و نقل السفارة الأمريكية الى هناك.