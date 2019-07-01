الدبور – مطار أبها في السعودية يتعرض من جديد لضربة حوثية، نتج عنها كما أفادت مصادر إعلامية سعودية منها العبرية عن إصابة ٥ أشخاص.

ويبدو إنه يتسقبل مطار أبها السعودي طائرات الحوثي المسيرة أكثر من طائرات المسافرين، حيث يستقبل طائرة حوثية مسيرة إسبوعيا على الأقل منذ فترة، وسط عجز سعودي إماراتي عن صد تلك الهجمات أو الحد من آثاراها، مع أن السعودية تاسع أقوى دولة في العالم.

وقال موقع قناة العبرية أن المتحدث الرسمي باسم قوات حلف الشر “تحالف تدمير الحياة في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

الأهم في تصريح المالكي أن الحوثي يدعمه إيران.

وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

و أفاد مراسل العبرية بالسعودية بإصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية.

وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي، لأن المطار تعود على مثل تلك الطائرات ويتم إستقبالها بكل حب ومودة..