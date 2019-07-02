الدبور – أعلنت الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عمان ، يوم الاثنين، عن ضبط كميات كبيرة من الأموال المهربة إلى خارج حدود السلطنة.

ونقلت وسائل إعلامية عُمانية، عن الإدارة العامة للجمارك ،قولها أن مسافرا في مطار مسقط الدولي، ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من مختلف العملات.

وأشارت إلى أن المسافر “عمد إلى إخفاء هذه العملات في محافظ جلدية بداخل صناديق كرتونية”.

وتضمنت الأموال المهربة عدة عملات أجنبية مختلفة ، ولم تذكر السلطات المختصة تفاصيل إضافية حول اسم المسافر أو جنسيته أو الوجهة المسافر إليها.