الدبور – نشر مواطن سعودي فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، عبر فيه عن رأيه، لم يشتم أحد لم يعترض على أي قرار لسمو الأمير أبو منشار، لم يكره حتى قراراته ولم ينتقدها، ولكنه مع هذا أغضل الذباب الإلكتروني السعودي وشنوا هجوما واسعا عليه.

الفيديو الذي نشره المواطن السعودي، إنتقد فيه فقط قصة الترفيه بالغصب، بالإجبار، حيث نشر فيديو في شاطئ جدة، وانتقد صوت الموسيقى الغربية الصاخبة على طول الشاطئ، وايضا وقت صلاة المغرب، وقت غروب الشمس.

وقال في الفيديو، لا إعتراض على برامج هيئة الترفيه، ولكن ليكن في أماكن محددة، مغلقة يذهب لها الناس بإختيارهم، وليس إجبارا على الشواطئ، وموسيقى غربية أيضا.

ولأنه ابن السعودية ويعلم نوعية الردود التي ستأتيه، قال أعلم ان هناك من سيهاجم ويقول انت لست وطني، قال هل الوطنية وحب الوطن تكون فقط بسماع موسيقى صاخبة وقت آذان المغرب؟

مع ان كلام المواطن السعودي لا شيئ فيه ومجرد إقتراح و رأي بسيط، إلا إنه لم يسلم من صندوق التهم الجاهزة الذي يفتحه الذباب عندما ينطق أي شخص اسم السعودية قبل سماع الفكرة.

وتهمة الإخوان هي الأبرز دوما، وتأتي بعدها قطر وخلايا عزمي.

حيث قال أحدهم معلقا على الفيديو ما نص: “فالاخونجية يزعجهم اي انجاز وتقدم للسعودية فمع ان المؤشرات تثبت تقدم الاقتصاد السعودي وتحسن تصنيفه وهذا يرفع مستوى دخل المواطن الا انهم يحاولون التشكيك في ذلك . فلا يريدون الا العودة لحقبة الصحوة المزعومة التي جمعوا فيها الاموال والنفوذ وكان الامام منهم يحتل ١٠ وظائف ويدعي الزهد”

فاعتبر المعلق وضع موسيقى غربية صاخبة في شاطئ جدة إنجاز وتقدم للسعودية العظمى.

وآخر هاجم بإسلوب مختلف بعيدا عن الإخوان و إنجازات الدب الداشر الموسيقية، حيث قال شارحا ومفصلا ما نصه: “توضيح فقط : ١- شاطيء جدة يمتد ٤٠ كيلو ٢- مصور المقطع في منطقة تسمى الواجهة البحرية طولها لا يتجاوز كيلو ونصف .وهي منطقة ترفيهية ٣- بالمقابل ترك ٣٨ كيلو ليس بها موسيقى وهادية جدا تطل على البحر”

وأضاف في بند رابع في تغريدته ليثبت إنه من الذباب، أضاف لمسة شتائم حتى لا يعتقد المتابع إنه من قطر، فقال: “٤- صاحب المقطع والمغرد وصاحب الرتويت الى مزبلة التاريخ .”

وعلق آخر بطريقة ساخرة عن ما كانت عليه السعودية وما وصلت اليه اليوم، وكله بالإجبار سواء التدين أو الترفيه، حيث قال ما نصه: “انتهت مرحلة غصب الناس”بالتدين حسب النسخه المسعوده” والان مع فقرة مرحلة غصب الناس على”الترفيه حسب النسخه المسعوده” للعلم فيه مخالفه مروريه حسب قوانين السلطه على صوت ستيريو السياره اذا كات مرتفع يمدي يعطونك مخالفه..ياجماعه احنا جالسين نعيش فيلم split اتقنت الحكومه الدور”