الدبور – المغنية التي تتفاخر بعريها، ولا تظهر على أي مسرح إلا عارية تماما إلا من بعض القماش الذي يغطي ما يمنع القانون الأمريكي تعريته، وشتمت الله عز وجل في أغانيها، وتكره الإسلام علنا وفي أكثر من تصريح لها صرحت بذلك.

إنها المغنية الأمريكية المثيرة للجدل في أمريكا نفسها نيكي مناج، و التي ستكون ضيفة ولي عهد السعودية من ضمن برنامج الترفيه الذي يقوده مستشاره تركي آل الشيخ شوال الرز المتنقل.

و العجيب في الأمر هذه التي لها أغنية شتمت الله فيها، ستغني بالقرب من الكعبة المشرفة، في تحدي لأكثر من مليار مسلم في العالم.

وأعلنت فعالية “موسم جدة” استضافة المغنية الأمريكية نيكي مناج، في الثامن عشر من تموز/ يوليو الجاري.

وقال ناشطون إن استضافة مناج، التي تتباهى بتعرّيها المستمر في كافة حفلاتها، يعدّ استفزازا لمشاعر السعوديين.

وكانت مناج أثارت جدلا كبيرا بعد توجيهها إهانة كبرى للإسلام والمسلمين في أغنية لها.

الإغنية بعنوان ” Beam Me Up Scotty”

وتستهزئ في إحدى مقاطعها بالإسلام قائلة ” Asalam alakum, where the fuck is akbar”

مما استهجن أغلبية المسلمين على الإنترنت.

وأوضح ناشطون أن هيئة الترفيه تواصل “انحدارها”، وتخليها عن الثوابت الدينية وقيم المجتمع السعودي.

وقال ناشط سعودي في تغريدة معلقا على هذا الخبر، ما نصه كما لسع الدبور:

“نبغاكم تخافو الله فينا. ولا تكونو سبب لعذابه

بين ومكة والمدينة وعلي ابواب موسم الحج تستضيفون مثل هذه

( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)”

وقال ناشط آخر مستغربا الوقاحة التي وصل اليها ولي عهد السعودية بن سلمان ومستشاره تركي أل الشيخ، خيث قال:

“يعني رحتوا تجيبون اكثر وحده كلها انحلال وحتى عندهم ما يتقبلون كثير من تصرفاتها وانتوا توكم سنه اولى ترفيه 🙂 !! طيب مليان فنانين افضل منها بمراحل ولا ودكم تتهشتقون يعني وتخربون عالبقيه”

هيئة الترفيه دعت هذا الشخص وأعطته 100 ألف دولار..

وقال ناشط ما نصه: “الترفيه شي حلو بس عمر الترفيه ماكان محصور على حفلات موسيقيه يعني لو يسوون هيئه الترفيه ملاهي وحدائق يكون افضل لان الصراحه اول م بدأت هيئه الترفيه قلت حلو بتصير أشياء حلوه بس الي اشوفه ان مافيه اي ترفيه مجرد تعال ادفع واحضر حفله ف قمة الطفش #نيكي_مناج“