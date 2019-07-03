الدبور – الملك سلمان حالته تسوء، ويصارع الموت في السعودية العظمى، هذا ما أفاد به حساب مستشار الأمير محمد بن نايف على موقع تويتر، حيث نشر تغريدات عن حالة الملك وعن حالة ولي عهده الذي يرتبط مصير حكمه بحالة والده الملك.

وقال حساب مستشار الأمير محمد بن نايف الذي إنقلب عليه بن سلمان و أزاحه من طريقه بعد الإتفاق مع الرئيس الامريكي ترامب وموافقته، قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“حالة الملك تسوء يوماً بعد يوم، والأطباء أبلغوا المقربين منه بأن أيامه أصبحت معدودة”

و أضاف مستشار الأمير محمد بن نايف في تغريدته عن حالة الدب الداشر في هذه الأثناء وما ينوي فعله لتأمين كرسي العرش.

حيث أضاف ما نصه: “بناءً على ذلك أمر بن سلمان بحشد حرسه الخاص لتأمين ما بعد الوفاة، وهناك تحضيرات لإعادة سيناريو الريتز ولكن هذه المرة بشكلٍ موسعٍ أكثر، وربما دموي.”

حالة الملك تسوء يوماً بعد يوم، والأطباء أبلغوا المقربين منه بأن أيامه أصبحت معدودة، بناءً على ذلك أمر بن سلمان بحشد حرسه الخاص لتأمين ما بعد الوفاة، وهناك تحضيرات لإعادة سيناريو الريتز ولكن هذه المرة بشكلٍ موسعٍ أكثر، وربما دموي. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) July 2, 2019

وكان الحساب قد نشر قبل ذلك عن ضرورة إزاحة بن سلمان كي تعيش الدولة السعودية وإلا ستشيب و تنتهي على يده، حيث قال في تغريدته ما نصه:

“دورة التاريخ لا تحابي أحدا، حتمت تلكم الحركة أن تكون الدول كالإنسان، تولد وتشب ثم تشيخ وتموت، والمملكة الآن أصبحت في مرحلة الشيخوخة، وهناك من يُعجل في الإجهاز عليها وانقضاءِ عهدها، إبعاده ومن يتبعه خطوة أساسية لإطالة عُمر الدولة، وإلا فإن النهاية أقتربت .. جداً.”