الدبور -قام سلاح الجو السلطاني العماني بتنفيذ مهو إنسانية عاجلة، قل ما تجذ مثلها في أي بلد في العالم، حيث يتدخل الجيش بجميع جهاته و معداته في مهمات غير قتالية لخدمة الشعب.

حيث قامت إحدى الطائرات العمودية التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني بعملية إخلاء طبي لطفلة عمانية تعاني من مشاكل صحية؛ حيث تمَّ نقلها من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

يذكر أن في جميع دول العالم تقريبا لا تخرج القوات المسلحة في جميع أجهزتها لخدمة الشعب إلا في حالة الطوارئ القصوى و الكوارث الكبيرة، او كحال الدول القمعية تحرج لقمع المواطنين و إعتقالهم و ترهيبهم فقط.