الدبور – سيقان إيفانكا ابنة الرئيس الامريكي ترامب، أشغلت ولي العهد السعودي و اشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات على الصور التي إنتشرت، وتظهر بن سلمان وهو يتسترق النظر الى سيقان إيفانكا الجميلة.

وخاف النشطاء من ضياع ٤٥٠ مليار دولا إضافية من أجل تلك السيقان كما دفعها من قبل عندما زارت السعودية، ونظر اليها في صورة إشتهرت وقتها ايضا من بعيد.

و أبرزت إيفانكا، نفسها هذا الأسبوع بأسلوب فريد وغير مسبوق، كعضو في الوفد الأمريكي من جهة، وفرد في عائلة الرئيس ترامب من جهة أخرى. وحضرت إيفانكا اجتماعات ثنائية في القمة، وألقت خطابا حول تمكين المرأة في القمة، أمام قادة العالم أبرزهم الرئيس الياباني شينزو وملكة هولندا ماكسيما وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ناشط معلقا على مرور إيفانكا و الذي شبهه بمرور ترامب في السعودية وما نتج عنه من حصار قطر وضياع أموال السعودية و الإمارات وقتها، حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“خطوات إيفانكا في مرورها تشبه خطوات أبيها ترمب في القمة العربية الأمريكية حين مر من أمام قيادات الخليج وانتهت بحصار قطر وطارت المليارات.

قالوا عندها:”مر ترمب من هنا”

فهل سيقولون:”مرت إيفانكا من هنا”؟؟؟

دعونا نتابع بصمت”

خطوات إيفانكا في مرورها تشبه خطوات أبيها ترمب في القمة العربية الأمريكية حين مر من أمام قيادات الخليج وانتهت بحصار قطر وطارت المليارات.💸💸💸 قالوا عندها:"مر ترمب من هنا" فهل سيقولون:"مرت إيفانكا من هنا"؟؟؟ دعونا نتابع بصمت😬.#قمة_العشرين_اليابان pic.twitter.com/cyNyIauhZN — مهدي البوسعيدي (@mahdi_7227) June 29, 2019

يذكر أن آخر زيارة لترامب و إيفانكا للسعودية، دفع بن سلمان أكثر من ٧٠٠ مليار دولار للولايات المتحدة في مشاريع بنية تحتية وصفقات سلاح، وافتخر وقتها ترامب بما حصل عليه من بن سلمان، في إستعراض للأموال خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض عندما ذهب الدب الداشر لتسليم الاموال التي وعد بها.