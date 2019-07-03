الدبور – “اليوم سنرفع علم الإمارات فوق سد زايد سد مأرب سابقا”، هكذا قال ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد متفاخرا امام حاشيته، في عزاء أحد جنوده الذي قتلوا في اليمن وهم يدافعون عن مراهقته، و اليوم فر هاربا بعد تكبده خسائر كبيرة لم يعد يتحملها في اليمن، وترك بن سلمان وحيدا.

و السبب كما قال شاهين السليطي في تغريدة له على موقع تويتر، إنه لا يقرأ التاريخ و إن قرأ فهو لا يفهم من شدة غباءه.

وقال السليطي في تغريدة عن شيطان العرب لسعها الدبور ما نصه:

“#هروب_الامارات_من_اليمن بعد ان ذاقت الويل والهزائم وكسب كراهية الشعب اليمني بكل اطيافه إلا ما رحم ربي من الخونة والمأجورين #الكوتش الفاشل لم يقرأ التاريخ وإن قرأ فهو لا يفهم من شدة غباءه لان كل العرب تعرف بأن #اليمن_مقبرة_الغزاة“.

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و أضاف السليطي الذي قهرهم من قبل في كشفه كل مخططاتهم الفاشلة أيضا في التخطيط للإنقلاب في قطر، قال في تغريدة ثانية ساخرا منه ومن رفع علم الإمارات فوق سد مأرب الذي أطلق عليه سد زايد، ما نصه:

“#شيطان_العرب يهرب مع جيشه من اليمن وهو القائل بعد التضحية بشباب الامارات بأن #ثارنا_ما_يبات وأنه بيرفع علم الامارات على سد مأرب واطلق عليه اسم سد زايد !! إستخار وفضل كسب نصف المرجلة وهو الهروب”

#شيطان_العرب يهرب مع جيشه من اليمن وهو القائل بعد التضحية بشباب الامارات بأن #ثارنا_ما_يبات وأنه بيرفع علم الامارات على سد مأرب واطلق عليه اسم سد زايد !!

إستخار وفضل كسب نصف المرجلة وهو الهروب 🤣

#هروب_الامارات_من_اليمن — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 4, 2019

وكان بن زايد شيطان العرب قد وعد برفع علم الإمارات فوق سد مأرب في فيديو تم تداوله بشكل موسع وقتها، عندما كان يظهر مرجلته أمام حاشيته و المطبلين له، فقد ظن أن اليمن لقمة سهلة، وهو يعجز حتى عن المطالبة بإسترجاع جزره من إيران.

وقد أكد مصدر حكومي يمني الاربعاء، حدوث انسحاب جزئي للقوات الإماراتية وعتادها من قاعدة صرواح بمأرب شرقي اليمن.

وذكر المصدر لقناة “الجزيرة” القطرية، أنّ قوات سعودية حلت مكان قوات الإمارات بمأرب وتمّ استبدال منظومة الباتريوت بأخرى سعودية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت تقريرا عن تحركات إماراتية للخروج من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في التقرير الذي أعده “ديون نيسنباوم” أن التحرك الإماراتي يأتي وسط التوتر المتزايد في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال إن الإمارات بدأت في الأسابيع القليلة الماضية بسحب دباباتها والمروحيات القتالية، حسبما قال مسؤولون غربيون، كما وسحبت مئات من الجنود الذين نشرتهم في منطقة البحر الأحمر، بما في ذلك الجنود قرب ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيسي للبلاد وتمر عبره المساعدات الإنسانية.