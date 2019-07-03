الدبور – جديد شوال الرز تركي آل الشيخ مدير الرقص و الترفيه في السعودية العظمى، هو دورات إبتعاث خارجي لتعلم أصول الترفيه من الغرب، لأن السعودية جديدة على الترفيه، بعد أن إنتهى دورها في إبتعاث دورات الجهادين للخارج، الآن دور دورات الترفيه.

وأوضح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للمراجيح و الرقص في السعودية، وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن هيئة الترفيه تضع في حساباتها صناعة ترفيه مستدام، وهو ما جعل الهيئة توقع على اتفاقية بالشراكة مع إحدى الشركات الاستثمارية في هذا المجال.

وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته: ”نضع في #هيئة_الترفيه تأهيل الشباب السعودي وتمكينهم ضمن أولوياتنا لصناعة ترفيه مستدام، لذا قمنا بتوقيع اتفاقية الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية بالشراكة مع @qiddiya، والتي تؤهل خريجيها للعمل في القطاع“.

ويشمل برنامج الابتعاث الخارجي، درجتي البكالوريوس والماجستير في التخصصات الترفيهية، حيث تم إطلاق أولى الدفعات بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار.

وأكد بيان للهيئة العامة للترفيه، أن البرنامج يستهدف تعليم الطلاب وتدريبهم في أعرق الجامعات العالمية التي تتوفر فيها تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل السعودي في قطاع الترفيه.

بمعنى ستجد دكاترة في الترفيه، ودكاترة في فن الرقص و الإختلاط، لأن الترفيه حسب تركي الى الشيخ هو فن ولا يجيده إلا الغرب، ويريد أن يدخل الترفيه عن الشباب الى السعودية على أصوله الغربي و بطريقة شرعية كما فعل مع الديسكو الحلال و الخمر الحلال و الرقص الحلال بضوابط شرعية بدون تمايل.

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وأشار شوال الرز إلى أن ”من بين الكليات التي سيدرس فيها الشباب هي كلية روزن بجامعة وسط فلوريدا، والتي تزوّد المبتعثين بالعلوم والمهارات التي تؤهّلهم للعمل في هذا القطاع“.

وأكدت الهيئة أن ”الدفعة الأولى من البرنامج تشتمل على الابتعاث لدرجة البكالوريوس وتدريب الطلاب المبتعثين خلال فترة دراستهم في مدينة 6 فلاجز الترفيهية، وتوظيفهم في القدية حين عودتهم إلى المملكة“.