الدبور – تعرضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم لموقف صعب بعد معاناتها مع طفلتها الرضيعة في مطار لبنان، وذلك بسبب الازدحام الشديد وعدم مراعاة المسؤولين اللبنانيين للمرأة الحامل أو الأطفال الرضع، بحسب قولها.

وخاطبت نانسي عجرم مسؤولي بلادها بعيدًا عن كونها فنانة وتحدثت بلسان المواطنة اللبنانية، كاشفة عن الإهمال الموجود بحق المواطنين في المطار، لافتة إلى أنها عانت مع طفلتها ومعها نساء كثيرات.

وغردت نانسي عجرم، عبر حسابها في ”تويتر“، قائلة: ”أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور عكتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت عطلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي“.

وتساءلت النجمة اللبنانية: ”هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟“.

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

وأكدت نانسي عجرم أن كل بلدان العالم تمنح المرأة الحامل والطفل استثناءات، عكس لبنان، منتقدة الإهمال في المطار والرائحة الكريهة.

وكتبت قائلة: ”بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات إلا عنا، يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟، يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة، مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟“.

واستنكرت نانسي عجرم عدم أخذ المسؤولين الحيطة كأنهم ليس لديهم أولاد، مشددة على أن اللبنانيين راضون بكل أزماتهم لكن من العيب أن يصل الأمر للأطفال الصغار.

وواصلت تغريداتها قائلة: ”ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا لهون وبس، #عيب_عليكن“.

واختتمت النجمة اللبنانية تغريداتها بنشر صورة من حالة الزحام في المطار، موضحة أن الأطفال باتوا يفهمون ما يفرضه لبنان على مواطنيه، متسائلة عن سبب السكوت على هذه الأوضاع الصعبة، وإلى أين سيتجه لبنان؟

وكتبت: ”هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن“.