الدبور – إستغربت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تصرف حاكم دبي بن راشد إتجاه زوجته الاميرة هيا بنت الحسين، الذي وصفته ليس بتصرف حاكم أو رجل مسؤول أبدا، ولم يسبقه إلى هذا التصرف أحد من قبل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، حمل عنوان “أميرة أخرى من دبي تنشق وأشعار الألم تتوالى”.

أن “عددا قليلا من قادة العالم ممن عرف عنهم التعاطي بالشعر ونشروه للاستهلاك العام، ولم يكتب أحد منهم أبدا عن مشاكله الزوجية شعرا أو قام بنشره على صفحته في الإنترنت، إلا واحدا وهو حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نشر أشعاره بالعربية والإنكليزية. ففي واحدة تحدث لمحبوبته عن نهاية الكلام والصمت”.

ويأتي انشقاقها بعد محاولة ابنتين من بنات الشيخ محمد الهروب وهما شمسة ولطيفة، وقبضت عليهما القوات الإماراتية حيث تحتجزان ضد إرادتهما كما تقول جماعات حقوقية.

وتعرضت الأميرة هيا للنقد لدورها في محاولة تبييض صفحة العائلة الحاكمة بعد هروب الشيخة لطيفة والقبض عليها، حيث قامت بدعوة صديقتها الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون لزيارة دبي والشهادة بأن لطيفة في حالة جيدة وتعيش حياة طبيعية.