الدبور – الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، و التي دوما تبحث عن ما يستفز متابعينها وجمهورها في الكويت وحتى من يكرهوها، هاجمت الفنان المصري عزت أبو عوف بنشرها فيديو بعد وفاته.

وأقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان بنشر مقطع فيديو يعود لثمانينيات القرن المنصرم، للفنان الراحل عزت أبو عوف وشقيقاته، اللاتي كن يشكلن معه فرقة “فور إم”.

و أثار مقطع الفيديو جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مفجرا موجة من التعليقات والانتقادات بين متابعي الإعلامية الكويتية مي العيدان التي قامت بنشر الفيديو.

وعلقت العيدان على المقطع الذي نشرته لـ “أبو عوف” وشقيقاته أثناء إحيائهم حفل زفاف قصي صدام حسين، بتعليق عبر حسابها على موقع “تويتر”:

“تصوير نادر للمرحوم عزت أبو عوف وفرقة “الفور أم” بزفاف قصي صدام حسين”.

ولم يعرف ما الذي تقصده بنشرها فيديو في فترة الثمانينات، التي كان أغلب الفنانين الكويتين أنفسهم يغنون بمجد صدام حسين وليس في حفلاته الخاصة فقط، ولماذا ينشر بعد وفاة الفنان؟

وأرجح البعض ربما لموقف المرحوم من الإنقلاب في مصر الذي حذر من توابعه قبل وقوعه.

وانهالت التعليقات المنددة منها “شكو بيها الرجل حكم العراق اكثر 35 سنه كل المطربين كانو يغنون والكويتيين بعد”.

وجاء تعليق آخر: “وليه مانشرتي هالمقطع في حياته؟ ولا ما تقدرين إلا على الأموات ؟”.