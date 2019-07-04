الدبور – بينما تفتخر السعودية العظمى بقيادة المخلص ولي عهد السعودية الذي جاء بإنقلاب، إنها سمحت للمرأة بقيادة السيارة أخيرا، بعد عقود من التحريم، جاءت قطر لتسدد ضربة جديدة لهم وتبث الحزن في قبل بن زايد في وسط دولة السعادة.

فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، دخول المروحية الهجومية المتطورة من طراز أباتشي الخدمة ضمن سلاح الجو القطري، واعتماد طيارة قطرية لتكون أول ضابطة اتصال للقوات.

وقالت القيادة عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “إن استلام مروحيات الأباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية”. الملازم أول مريم يوسف، أول ضابط اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية ريد ستون أرسنال”.

وكان الجيش القطري، أعلن العام الماضي أنه سيتسلم 24 مروحية أمريكية من طراز “APACHE-64 ECO” في عام 2019، مشيرا إلى أن قطر هي الأولى عربيا في اقتناء هذه الطائرات، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ضابط “جناح الهليكوبتر-3” وضابط مشروع “صقر-3” في الجيش القطري، العميد الركن غانم الشهواني، في حوار مع “مجلة الطلائع” التي تصدر عن القوات المسلحة، إن “قطر وقعت عام 2014 اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة شملت اقتناء 24 طائرة مروحية من طراز “APACHE-64 ECO” على أن تدخل الخدمة نهاية 2019، وشمل الاتفاق شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية، والمنشآت بما فيها المشبهات”.